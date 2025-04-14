В Заречном сотрудница предприятия оштрафована на 1,2 млн. рублей за незаконное получение вознаграждения за создание условий для заключения договоров с коммерческими фирмами Криминал

Пенза, 14 апреля 2025. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 1,2 млн. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с закупками товаров для обеспечения государственных нужд, сроком на два года назначено жительнице Заречного Пензенской области, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что злоумышленница, являясь уполномоченным лицом, представляющим интересы акционерного общества в сфере закупок товаров, работ, услуг, в период с мая 2018 года по февраль 2022 года, действуя умышленно и незаконно, преследуя цель незаконного обогащения и получения денежного вознаграждения, создала условия для заключения договоров с коммерческими организациями для обеспечения государственных нужд компании. За указанные противоправные действия она систематически получала на свою банковскую карту денежные средства в размере свыше 150 тыс. рублей. Полученными денежными средствами осужденная распорядилась в личных целях», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что противоправная деятельность женщины была пресечена сотрудниками УФСБ России по Пензенской области совместно с представителями регионального следственного управления СКР, приговор в законную силу пока не вступил.