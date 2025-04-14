В Пензе вынесен приговор группе мошенников, от действий которых пострадали 83 пенсионера Криминал

Пенза, 14 апреля 2025. PenzaNews. Суд в Пензе вынес приговор группе мошенников, от действий которых в период с декабря 2017 года по май 2020 года пострадали 83 пенсионера.

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«Октябрьский районный суд города Пензы вынес приговор по уголовному делу в отношении 23 жителей Пензенской области и Республики Мордовия в возрасте от 27 до 52 лет. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ. [...] В суде установлено, что члены организованной группы обзванивали пенсионеров, ветеранов труда и инвалидов из Пензы и предлагали им якобы бесплатное гарантийное обслуживание пластиковых окон. Под предлогом проверки качества оконных конструкций соучастники проникали в квартиры пожилых людей, где путем запугивания и психологического давления вынуждали потерпевших передавать им денежные средства за ремонт оконных рам, которые зачастую они сами повреждали. От действий злоумышленников в период с декабря 2017 года по май 2020 года пострадали 83 пожилых гражданина, сумма причиненного ущерба превысила 14 млн. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе рассмотрения уголовного дела имущественный ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил семерым подсудимым наказание в виде лишения свободы на сроки на сроки от 1 года и 6 месяцев до 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Одной из них наказание отсрочено судом до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Остальных 15 осужденных суд приговорил к лишению свободы условно с испытательным сроком от 3 лет до 3 лет и 6 месяцев», — сказано в тексте.