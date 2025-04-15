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Житель Пензы перевел мошенникам 560 тыс. рублей

10:38 | 15.04.2025 | Криминал

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Пенза, 15 апреля 2025. PenzaNews. Житель Пензы, попавшийся на уловку телефонных мошенников, лишился 560 тыс. рублей.

Житель Пензы перевел мошенникам 560 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, сначала мужчине позвонил незнакомец, который предложил оформить заявку на установку домофона и выяснил коды, пришедшие собеседнику в SMS.

«На следующий день потерпевшему поступил еще один звонок от неизвестной, которая сообщила, что мошенники пытаются завладеть денежными средствами пенсионера и, чтобы это предотвратить, ему необходимо перечислить все свои сбережения на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина выполнил указания злоумышленницы и перевел неизвестным 560 тыс. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — поясняется в тексте.


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