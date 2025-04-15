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В Пензе вынесен приговор по делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 109 млн. рублей

18:05 | 15.04.2025 | Криминал

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Пенза, 15 апреля 2025. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 109 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В Пензе вынесен приговор по делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 109 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В суде установлено, что в период с января 2013 года по декабрь 2017 года обвиняемые, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, оказывали услуги организациям по транзиту и обналичиванию денежных средств. Соучастники совершили незаконные финансовые операции на сумму свыше 2,5 млрд. рублей, а размер полученного ими преступного дохода превысил 109 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в зависимости от роли и степени участия четверо жителей Пензы — двое мужчин и две женщины в возрасте от 39 до 55 лет — признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», ч. 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности», ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил одному подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 1 млн. рублей. Остальных троих осужденных суд приговорил к лишению свободы условно с испытательными сроками от 2 до 3 лет и штрафами в размере от 200 тыс. до 800 тыс. рублей. Также судом удовлетворен иск надзорного ведомства, и с осужденных солидарно взыскано в бюджет Российской Федерации более 109 млн. рублей дохода, полученного преступным путем», — говорится в тексте.

В нем отмечается, что приговор в законную силу не вступил.


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