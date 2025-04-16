13:13:21 Среда, 16 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

До двух лет лишения свободы грозит жителю Заречного за кражу плоскогубцев и дрели

10:41 | 16.04.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 16 апреля 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Заречного Пензенской области, который похитил из магазина плоскогубцы и дрель.

До двух лет лишения свободы грозит жителю Заречного за кражу плоскогубцев и дрели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о преступлении обратился представитель торговой организации.

«Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1978 года рождения, который дал признательные показания. Он рассказал, что во второй половине дня гулял по городу и решил зайти в торговый центр. Когда мужчина зашел в отдел электроинструментов, то увидел стенд, на котором располагались строительные инструменты. Подойдя к указанному стенду, он увидел на нем дрель, которую решил похитить. Так как товар был пристегнут металлическим тросом к стенду, злоумышленник пошел в соседний отдел, где взял плоскогубцы. Вернувшись, подозреваемый перекусил трос, который удерживал товар, после чего спрятал похищенное за пояс штанов и накрыл сверху курткой», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».


Читайте также
В Пензе работник организации перечислил мошенникам более 1 млн. рублей, думая, что выполняет просьбу начальника В Шемышейском районе мужчина украл из дома соседа 5 кг мяса
Житель Пензы перевел мошенникам 560 тыс. рублей Житель Каменского района оштрафован на 40 тыс. рублей за сброс отходов на муниципальную землю
Уголовное дело возбуждено против жителя Тамалинского района, который повторно попался на пьяной езде До двух лет лишения свободы может получить житель Лунинского района, угрожавший соседу убийством
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама