До двух лет лишения свободы грозит жителю Заречного за кражу плоскогубцев и дрели Криминал

Пенза, 16 апреля 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Заречного Пензенской области, который похитил из магазина плоскогубцы и дрель.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о преступлении обратился представитель торговой организации.

«Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1978 года рождения, который дал признательные показания. Он рассказал, что во второй половине дня гулял по городу и решил зайти в торговый центр. Когда мужчина зашел в отдел электроинструментов, то увидел стенд, на котором располагались строительные инструменты. Подойдя к указанному стенду, он увидел на нем дрель, которую решил похитить. Так как товар был пристегнут металлическим тросом к стенду, злоумышленник пошел в соседний отдел, где взял плоскогубцы. Вернувшись, подозреваемый перекусил трос, который удерживал товар, после чего спрятал похищенное за пояс штанов и накрыл сверху курткой», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».