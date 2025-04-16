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В Пензе работник организации перечислил мошенникам более 1 млн. рублей, думая, что выполняет просьбу начальника

11:02 | 16.04.2025 | Криминал

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Пенза, 16 апреля 2025. PenzaNews. Работник одной из организаций Пензы перевел на счет мошенников более 1 млн. рублей, думая, что выполняет просьбу руководителя.

В Пензе работник организации перечислил мошенникам более 1 млн. рублей, думая, что выполняет просьбу начальника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В УМВД России по городу Пензе обратился местный житель 1986 года рождения, который рассказал о том, что в мессенджере ему поступило сообщение от начальника. Мужчина попросил перечислить денежные средства автомобильной компании с продажи машины и добавить к ним личные деньги. Потерпевший, следуя указаниям руководителя, перевел на указанный счет более 1 млн. рублей, 200 тыс. рублей из которых — его личные накопления. После того, как мужчина поговорил с начальником при личной встрече, понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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