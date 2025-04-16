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Житель Пензенской области проведет 12 лет в колонии строгого режима за госизмену

12:17 | 16.04.2025 | Криминал

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Пенза, 16 апреля 2025. PenzaNews. Приговор Пензенского областного суда, в соответствии с которым жителю региона 2002 года рождения назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год за совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена», вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Житель Пензенской области проведет 12 лет в колонии строгого режима за госизмену. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что осужденный, придерживаясь оппозиционных и антироссийских взглядов, в феврале 2022 года с принадлежащего ему банковского счета осуществил перевод денежных средств в украинский банк, используемый в интересах украинских вооруженных формирований, указав в комментариях к переводу: «Благотворительное пожертвование на Вооруженные силы Украины», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.


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