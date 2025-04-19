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Житель Лунинского района получил условный срок за покушение на дачу взятки начальнику отделения ГИБДД

09:22 | 19.04.2025 | Криминал

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Пенза, 19 апреля 2025. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год назначено 40-летнему жителю Лунинского района Пензенской области, который признан судом виновным в покушении на дачу взятки начальнику отделения ГИБДД. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

Житель Лунинского района получил условный срок за покушение на дачу взятки начальнику отделения ГИБДД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что ночью 9 марта 2025 года в одном из населенных пунктов Лунинского района инспектором ДПС была остановлена автомашина марки «ВАЗ-2114» под управлением 40-летнего мужчины, находящегося в состоянии опьянении. Водитель был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства в связи с совершением административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отделе полиции мужчина попытался передать начальнику отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Лунинский» взятку в размере 50 тыс. рублей за непривлечение его к административной ответственности.

«Сотрудник полиции от получения взятки отказался. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что в ходе следствия фигурант уголовного дела признал свою вину.

Из него следует, что, в соответствии с приговором суда, который пока не вступил в законную силу, 50 тыс. рублей конфискованы в доход государства.


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