Житель Пензенской области перевел почти 950 тыс. рублей на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 20 апреля 2025. PenzaNews. Житель Никольского района Пензенской области 1963 года рождения лишился почти 950 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, сначала мужчине позвонил незнакомец, который убедил его произвести замену электросчетчика и назвать для этого код из SMS.

«Через некоторое время потерпевшему пришло [...] SMS-сообщение о том, что мошенники взломали личный кабинет на портале госуслуг и пытаются оформить на его имя кредит. Для предотвращения незаконных операций собеседник убедил мужчину самостоятельно оформить кредит и перечислить денежные средства на «безопасный счет». Поверив мошеннику, заявитель оформил несколько кредитов в различных банках и перечислил деньги на указанный счет. Общий размер ущерба составил 947 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.