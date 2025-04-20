18:09:57 Воскресенье, 20 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков

13:30 | 20.04.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 20 апреля 2025. PenzaNews. 22-летняя жительница Пензы подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Жительница Пензы подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Девушка была задержана в лесополосе вблизи поселка Мичуринский Пензенского района. В телефоне у подозреваемой полицейские обнаружили координаты тайника с «закладкой» наркотического средства. В ходе осмотра места происшествия полицейские [...] изъяли сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество содержит в своем составе производное наркотического средства эфедрона массой около 150 граммов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемая является розничным сбытчиков наркотических средств.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет», — уточняется в тексте.


Читайте также
Жительница Пензы лишилась более 1 млн. рублей в надежде заработать на ставках В Пензе полицейские задержали мужчину, который из мести поджег машину соседа
В Пензенской области ликвидированы лесные пожары на площади 1,5 га Ветеран Великой Отечественной войны Федор Степанов умер на 101-м году жизни
«Пензаэнерго» за I квартал 2025 года исполнило более 600 договоров по технологическому присоединению к электрическим сетям Под Пензой ликвидировано два лесных пожара
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама