Жительница Пензы подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков Криминал

Пенза, 20 апреля 2025. PenzaNews. 22-летняя жительница Пензы подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«Девушка была задержана в лесополосе вблизи поселка Мичуринский Пензенского района. В телефоне у подозреваемой полицейские обнаружили координаты тайника с «закладкой» наркотического средства. В ходе осмотра места происшествия полицейские [...] изъяли сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество содержит в своем составе производное наркотического средства эфедрона массой около 150 граммов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемая является розничным сбытчиков наркотических средств.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет», — уточняется в тексте.