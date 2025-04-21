В Заречном задержан мужчина, ударивший ножом пасынка Криминал

Пенза, 21 апреля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Заречного Пензенской области, который ударил ножом пасынка.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что местному жителю 2006 года рождения нанесены телесные повреждения.

«Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1987 года рождения, который дал признательные показания. Он рассказал, что употреблял спиртное и в этот момент вернулся домой его пасынок, который начал шуметь на кухне. Между ними возник словесный конфликт из-за того, что потерпевший не работает. Разозлившись, подозреваемый взял со стола нож и направил его в сторону молодого человека. [...] В ходе борьбы злоумышленник нанес удар в область шеи пасынка, после чего потерпевший выбежал из квартиры», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.