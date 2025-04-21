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Уголовное дело возбуждено против жителя Земетчинского района, который незаконно хранил охотничье ружье

11:16 | 21.04.2025 | Криминал

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Пенза, 21 апреля 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено в отношении жителя Земетчинского района Пензенской области, который незаконно хранил охотничье ружье.

Уголовное дело возбуждено против жителя Земетчинского района, который незаконно хранил охотничье ружье. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками ОМВД России по Земетчинскому району была получена информация о том, что местный житель 1967 года рождения незаконно хранит оружие. При проверке информация подтвердилась. В сарае мужчины полицейские обнаружили и изъяли охотничье ружье», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что, согласно заключению эксперта, изъятое ружье исправно и пригодно для производства выстрелов.

«Подозреваемый разрешение на хранение и ношение оружия не имеет. [...] Он рассказал, что оружие досталось ему от покойного отца в 2000 году», — сказано в пресс-релизе.

В тексте напоминается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.


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