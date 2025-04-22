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В Сердобском районе в отношении молодого человека, предъявившего поддельное иностранное водительское удостоверение, возбуждено дело

10:17 | 22.04.2025 | Криминал

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Пенза, 22 апреля 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении юноши 2006 года рождения, который предъявил сотруднику полиции поддельное иностранное водительское удостоверение.

В Сердобском районе в отношении молодого человека, предъявившего поддельное иностранное водительское удостоверение, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Находясь в МРЭО, [...] злоумышленник предъявил полицейскому поддельное иностранное водительское удостоверение для замены на российский документ. В ходе допроса молодой человек пояснил, что в июле 2022 года прошел обучение в автошколе, но водительское удостоверение получить не смог, так как был несовершеннолетним. Поддельный документ он заказал в мессенджере за 10 тыс. рублей у неизвестного лица», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.


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