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Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась более 530 тыс. рублей

13:03 | 22.04.2025 | Криминал

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Пенза, 22 апреля 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1965 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась более 530 тыс. рублей.

Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась более 530 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «предотвращения незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнице перевести средства на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям, она проследовала в торговый центр, где через банкомат перечислила свои сбережения на банковский счет, указанный звонившим. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана. Размер ущерба составил более 530 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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