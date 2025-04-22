В Бековском районе возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника сельхозорганизации Криминал

Пенза, 22 апреля 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту травмирования работника одной из сельскохозяйственных организаций в Бековском районе Пензенской области.

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«По данным следствия, 9 апреля 2025 года в Бековском районе при осуществлении ремонта крыши на складе сельскохозяйственной организации плотник упал с высоты более 4 метров. При падении он получил телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Ремонтные работы потерпевший осуществлял без средств индивидуальной защиты — каски и монтажного пояса», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение.