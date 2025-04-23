В Пензе мужчина угрожал убить сожительницу из-за отказа выпить с ним, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 23 апреля 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1982 года рождения угрожал 47-летней сожительнице убийством из-за отказа выпить с ним, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«В ходе опроса заявительницы установлено, что ее избранник злоупотребляет спиртными напитками. Мужчина предложил употребить алкоголь, но потерпевшая отказала. Это разозлило злоумышленника, и между ними возник конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил женщину руками за горло и стал душить, высказывая угрозы убийством. После этого он запер женщину в доме. [...] Гражданин удерживал ее против воли до тех пор, пока не уснул. Воспользовавшись его состоянием, заявительница сумела выбежать на улицу и немедленно сообщила о случившемся в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.