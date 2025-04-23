22:17:01 Среда, 23 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе мужчина угрожал убить сожительницу из-за отказа выпить с ним, возбуждено уголовное дело

09:42 | 23.04.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 23 апреля 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1982 года рождения угрожал 47-летней сожительнице убийством из-за отказа выпить с ним, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе мужчина угрожал убить сожительницу из-за отказа выпить с ним, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе опроса заявительницы установлено, что ее избранник злоупотребляет спиртными напитками. Мужчина предложил употребить алкоголь, но потерпевшая отказала. Это разозлило злоумышленника, и между ними возник конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил женщину руками за горло и стал душить, высказывая угрозы убийством. После этого он запер женщину в доме. [...] Гражданин удерживал ее против воли до тех пор, пока не уснул. Воспользовавшись его состоянием, заявительница сумела выбежать на улицу и немедленно сообщила о случившемся в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали двоих молодых людей, нарушавших ночной покой жителей дома на улице Плеханова Наталья Конашенкова стала победителем поволжского этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» в номинации «Печатная пресса»
В Пензе пьяный мужчина избил работника хостела из-за отказа предоставить ночлег В Пензе мужчина госпитализирован после наезда легковушки
Уголовное дело возбуждено против пензенца, который повторно попался на пьяной езде В ДТП в Белинском районе пострадали мужчина и ребенок
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама