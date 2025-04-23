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Житель Кузнецка обвиняется в убийстве мужчины

11:35 | 23.04.2025 | Криминал

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Пенза, 23 апреля 2025. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области обвиняется в убийстве 28-летнего мужчины.

Житель Кузнецка обвиняется в убийстве мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 2 апреля 2025 года в городе Кузнецке обвиняемый распивал спиртное в компании знакомых. В процессе общения между обвиняемым и еще одним гостем произошел конфликт на почве взаимных оскорблений. В ходе выяснения отношений фигурант ударил оппонента рукой по лицу, тот упал на пол, затем нанес потерпевшему несколько ударов по голове деревянной киянкой. После этого обвиняемый перетащил его в гараж, где потерпевший скончался от полученной травмы головы. 42-летний житель города Кузнецка задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем отмечается, что ранее обвиняемый был судим за убийство, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, угрозу убийством, преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и ряд других преступных деяний.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Предполагаемое орудие преступления — киянка — изъято в ходе осмотра места происшествия. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в тексте.


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