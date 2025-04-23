В Пензе пьяный мужчина избил работника хостела из-за отказа предоставить ночлег Криминал

Пенза, 23 апреля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Пензы, который избил работника хостела из-за отказа предоставить ночлег.

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«В отдел полиции №5 УМВД России по городу Пензе поступило сообщение от местного жителя 1978 года рождения о том, что ему были нанесены телесные повреждения. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был задержан местный житель 1967 года рождения, который впоследствии дал признательные показания. Мужчина рассказал, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изъявил желание переночевать в хостеле, но у него не было при себе денежных средств. Работник неоднократно просил покинуть заведение. В ходе разговора между мужчинами возник конфликт. Злоумышленник нанес заявителю несколько ударов по голове», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.