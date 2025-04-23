Депутат Заксобрания Пензенской области Сергей Ванюшин получил условный срок за покушение на мошенничество в сфере страхования Криминал

Пенза, 23 апреля 2025. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период депутату Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва Сергею Ванюшину, который признан виновным в покушении на мошенничество в сфере страхования в крупном размере.

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«Судом установлено, что 4 января 2024 года Ванюшин, управляя личным транспортным средством, совершил наезд на световую опору. Действуя в нарушение правил страхования и ПДД РФ, организовал эвакуацию своего транспортного средства и покинул место ДТП без фиксации его обстоятельств в установленном порядке. Поскольку для получения страховой выплаты по полису КАСКО необходимо документальное оформление обстоятельств ДТП, он обратился к своему знакомому начальнику отделения ГИБДД, который дал указание подчиненному инспектору ДПС составить для Ванюшина необходимые документы без выезда на место происшествия, указав в них ложные сведения о том, что ДТП произошло 11 января 2024 года», — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

В нем добавляется, что Сергей Ванюшин, получив подложные документы, представил их в страховую компанию с целью незаконного получения страховой выплаты, размер которой превышал 1,5 млн. рублей.

«Преступный умысел, направленный на хищение денежных средств страховой организации путем обмана относительно наступления страхового случая, не был доведен Ванюшиным до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку страховой компанией ему было отказано в выплате ввиду выявления недостоверности предоставленных им сведений об обстоятельствах ДТП», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что Сергей Ванюшин свою вину в совершении преступления признал частично, приговор в законную силу пока не вступил.

Сергей Ванюшин был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва от партии «Единая Россия» по одномандатному избирательному округу №12. Входит в состав двух комитетов — по бюджетной, налоговой и финансовой политике, а также по агропромышленному комплексу.

Ранее был депутатом собрания представителей Башмаковского района трех созывов, избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого и шестого созывов.

В настоящее время является генеральным директором ООО «МастерТранс».