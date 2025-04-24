В Городищенском районе мужчина угрожал пасынку убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 24 апреля 2025. PenzaNews. Житель Городищенского района Пензенской области угрожал пасынку убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Городищенскому району обратился учитель школы, который был обеспокоен отсутствием мальчика на занятиях. Инспекторы по делам несовершеннолетних, прибывшие по вызову, выяснили, что отчим угрожал убийством пасынку. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что мальчик попытался совершить мелкую кражу в магазине и, узнав об этом, попытался провести с ним «воспитательную беседу». В ходе словесной перепалки мужчина не сдержался, схватил пасынка и начал ему угрожать», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.