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Жительница Пензы после общения с «сотрудником портала госуслуг» оформила кредиты, продала автомобиль, заняла денег и перевела более 600 тыс. рублей на «безопасный счет»

09:28 | 24.04.2025 | Криминал

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Пенза, 24 апреля 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1961 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником портала госуслуг, оформила кредиты, продала автомобиль, заняла денег и перевела более 600 тыс. рублей на «безопасный счет».

Жительница Пензы после общения с «сотрудником портала госуслуг» оформила кредиты, продала автомобиль, заняла денег и перевела более 600 тыс. рублей на «безопасный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший убедил женщину в том, что в отношении нее мошенники совершают незаконные операции и необходимо следовать его инструкциям.

«Пенсионерка поверила собеседнику, [...] обратилась в несколько отделений банков, где оформила кредиты, продала свой автомобиль и взяла в долг у друзей. Все денежные средства перечислила на «безопасный счет». Общий размер ущерба составил 630 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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