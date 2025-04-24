Жительница Пензы после общения с «сотрудником портала госуслуг» оформила кредиты, продала автомобиль, заняла денег и перевела более 600 тыс. рублей на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 24 апреля 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1961 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником портала госуслуг, оформила кредиты, продала автомобиль, заняла денег и перевела более 600 тыс. рублей на «безопасный счет».

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший убедил женщину в том, что в отношении нее мошенники совершают незаконные операции и необходимо следовать его инструкциям.

«Пенсионерка поверила собеседнику, [...] обратилась в несколько отделений банков, где оформила кредиты, продала свой автомобиль и взяла в долг у друзей. Все денежные средства перечислила на «безопасный счет». Общий размер ущерба составил 630 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».