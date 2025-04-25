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Двое жителей Пензенской области получили 8 и 7 лет лишения свободы за похищение человека

09:27 | 25.04.2025 | Криминал

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Пенза, 25 апреля 2025. PenzaNews. Суд назначил 8 и 7 лет лишения свободы двоим жителям Пензенской области, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека».

Двое жителей Пензенской области получили 8 и 7 лет лишения свободы за похищение человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 26 декабря 2023 года осужденный решил совершить похищение потерпевшего для выяснения отношений, связанных с требованием денежных средств у его родственницы в счет возмещения ущерба, причиненного автомобилю потерпевшего в результате ДТП. Осознавая, что мужчина может оказать активное сопротивление, осужденный предложил своему знакомому совместно совершить похищение мужчины. Получив согласие, они совместно, передвигаясь на такси, догнали автомобиль, в котором ехал потерпевший, применяя насилие, пересадили его на заднее сиденье своего такси, где лишая возможности скрыться от них, повезли в город Нижний Ломов. В Нижнеломовском районе автомашина была остановлена сотрудниками полиции, которые пресекли незаконные действия», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе предварительного следствия оба фигуранта уголовного дела содержались под стражей.

«Приговором суда организатору похищения назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии особого режима и штрафа в размере более 130 тыс. рублей, его соучастнику — в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сказано в тексте.


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