Супруги из Саранска подозреваются в краже одежды и обуви из магазина в Пензе Криминал

Пенза, 26 апреля 2025. PenzaNews. Супруги из Саранска подозреваются в краже новой одежды и обуви из магазина, расположенного в Первомайском районе Пензы.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, в полицию обратилась управляющая магазином, которая рассказала, что в тележке, стоявшей в примерочной, были обнаружены оторванные этикетки товаров.

«На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий им удалось установить личности подозреваемых, которые оказались жителями Республики Мордовия. Полицейские выяснили, что семейная пара решила обновить себе гардероб. Так как у них не было денег, они решили поехать в Пензу, чтобы похитить товар. Прибыв в торговый центр, они принялись обходить отделы, выбирая подходящие вещи. В примерочных кабинах они избавлялись от бирок и защитных устройств, пряча выбранную одежду и обувь в пакет. Совершив кражу, пара вернулась домой в Саранск», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».