Житель Пензы стал жертвой мошенничества при попытке купить автомобиль из Европы Криминал

Пенза, 27 апреля 2025. PenzaNews. 36-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества при попытке купить автомобиль «Hyundai ix35» из Европы по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, в ходе переписки с продавцом мужчина договорился о внесении предоплаты в размере 650 тыс. рублей и перечислил деньги на банковский счет после того, как в мобильном приложении ему был отправлен договор на покупку транспортного средства.

«Спустя несколько дней продавец перестал выходить на связь с покупателем, и тогда гражданин понял, что его обманули», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.