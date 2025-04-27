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Житель Пензы стал жертвой мошенничества при попытке купить автомобиль из Европы

10:01 | 27.04.2025 | Криминал

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Пенза, 27 апреля 2025. PenzaNews. 36-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества при попытке купить автомобиль «Hyundai ix35» из Европы по объявлению в интернете.

Житель Пензы стал жертвой мошенничества при попытке купить автомобиль из Европы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, в ходе переписки с продавцом мужчина договорился о внесении предоплаты в размере 650 тыс. рублей и перечислил деньги на банковский счет после того, как в мобильном приложении ему был отправлен договор на покупку транспортного средства.

«Спустя несколько дней продавец перестал выходить на связь с покупателем, и тогда гражданин понял, что его обманули», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.


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