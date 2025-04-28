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Глава управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области и его подчиненный обвиняются в получении взяток

10:04 | 28.04.2025 | Криминал

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Пенза, 28 апреля 2025. PenzaNews. Руководитель управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области и начальник отдела иммиграционного контроля арестованы по делу о получении взяток. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Глава управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области и его подчиненный обвиняются в получении взяток

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем отмечается, что противоправная деятельность должностных лиц была пресечена сотрудниками УФСБ совместно с представителями регионального следственного управления СКР и ОРЧ СБ УМВД России по Пензенской области.

«Установлено, что обвиняемые получали денежные вознаграждения от индивидуальных предпринимателей за оказание содействия в легализации на территории Российской Федерации иностранных граждан, в том числе допустивших нарушения миграционного законодательства, а также за общее покровительство, которое выражалось в информировании последних о планируемых местах проверок иностранных граждан и юридических лиц со стороны сотрудников УВМ УМВД России по Пензенской области», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено СУ СКР по Пензенской области.

«Фигуранты уголовного дела арестованы, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования», — добавляется в сообщении.


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