Житель Пензенского района по совету «сотрудника банка» оформил кредит и перевел на чужой счет более 600 тыс. рублей Криминал

Пенза, 28 апреля 2025. PenzaNews. Житель Пензенского района 1991 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился более 600 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал мужчине опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям, [...] мужчина оформил кредит на сумму более 600 тыс. рублей и перевел их на счет, предоставленный собеседником. Позже заявитель понял, что его обманул мошенник», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».