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До двух лет лишения свободы грозит жительнице Неверкинского района, забравшей чужие деньги из лотка банкомата

13:27 | 29.04.2025 | Криминал

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Пенза, 29 апреля 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жительнице Неверкинского района Пензенской области, которая забрала чужие деньги из лотка банкомата.

До двух лет лишения свободы грозит жительнице Неверкинского района, забравшей чужие деньги из лотка банкомата. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о краже обратилась пенсионерка, которая сообщила, что хотела снять через банкомат деньги, однако после того, как аппарат вернул ей карту, она, не дождавшись выдачи купюр, забрала ее и ушла; через некоторое время женщина вернулась за наличными, но в лотке банкомата их уже не было.

«Как выяснили полицейские, денежные средства забывчивой сельчанки присвоила местная жительница 1983 года рождения. Подойдя к банкомату, она обнаружила оставленные в лотке 36 тыс. рублей и забрала их. Подозреваемая дала признательные показания. Она рассказала, что денежные средства потратила на собственные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».


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