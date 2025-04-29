Жительница Каменского района лишилась около 1,4 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 29 апреля 2025. PenzaNews. Жительница Каменского района Пензенской области после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силовых структур и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась около 1,4 млн. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, для «предотвращения незаконных операций» звонивший посоветовал женщине перевести средства на «безопасный счет».

«Женщина поверила неизвестному и, следуя его инструкциям, перевела 1 млн. 372 тыс. 800 рублей. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».