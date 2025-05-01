Житель Заречного перевел более 1,3 млн. рублей на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 1 мая 2025. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1966 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности в сфере экономических преступлений и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился более 1,3 млн. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал мужчине опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет».

«Заявитель поверил звонившему и, следуя его инструкциям, оформил в разных банках несколько кредитов. После этого мужчина перечислил все денежные средства на банковский счет, предоставленный собеседником. Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана. Размер ущерба составил 1 млн. 312 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».