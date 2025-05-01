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В Пензе завели дело на автомобилистку, которая повторно села за руль пьяной и попала в ДТП

15:23 | 01.05.2025 | Криминал

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Пенза, 1 мая 2025. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе в отношении автомобилистки, которая, будучи лишенной прав за пьяную езду, вновь села за руль в нетрезвом виде и попала в ДТП.

В Пензе завели дело на автомобилистку, которая повторно села за руль пьяной и попала в ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемая двигалась на автомобиле марки «Kia Sorento» по улице Мереняшева в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенной права управления за аналогичное правонарушение. Как выяснили сотрудники полиции, в процессе движения она не справилась с управлением и допустила столкновение со световой опорой», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что подозреваемая дала признательные показания и рассказала, что хотела доехать на автомобиль в магазин.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сказано в тексте.


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