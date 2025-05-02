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Жительница Пензенского района перевела на «безопасный счет» около 600 тыс. рублей

11:43 | 02.05.2025 | Криминал

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Пенза, 2 мая 2025. PenzaNews. Жительница Пензенского района 1996 года рождения лишилась около 600 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам.

Жительница Пензенского района перевела на «безопасный счет» около 600 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил «сотрудник налоговой службы» и попросил продиктовать код из SMS-сообщения, чтобы оставить заявку для записи на прием; затем ей поступил звонок от «работника банка», который сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя, и посоветовал самостоятельно получить кредит, а деньги перечислить на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям, [...] женщина оформила кредит на общую сумму более 350 тыс. рублей и через терминал перевела кредитные денежные средства на счет, предоставленный собеседником. Кроме того, заявительница перечислила еще около 250 тыс. рублей собственных средств. Позже женщина поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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