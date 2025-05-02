Жительница Пензенского района перевела на «безопасный счет» около 600 тыс. рублей Криминал

Пенза, 2 мая 2025. PenzaNews. Жительница Пензенского района 1996 года рождения лишилась около 600 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил «сотрудник налоговой службы» и попросил продиктовать код из SMS-сообщения, чтобы оставить заявку для записи на прием; затем ей поступил звонок от «работника банка», который сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя, и посоветовал самостоятельно получить кредит, а деньги перечислить на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям, [...] женщина оформила кредит на общую сумму более 350 тыс. рублей и через терминал перевела кредитные денежные средства на счет, предоставленный собеседником. Кроме того, заявительница перечислила еще около 250 тыс. рублей собственных средств. Позже женщина поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».