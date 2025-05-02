Житель Кузнецка угрожал падчерице убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 2 мая 2025. PenzaNews. 63-летний житель Кузнецка Пензенской области угрожал 31-летней падчерице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В дежурную часть ОМВД России по городу Кузнецку поступило сообщение об угрозе убийством. Прибывшие на место участковые уполномоченные полиции установили, что накануне между 63-летним мужчиной и его падчерицей произошел конфликт. [...] Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нелестно высказался в адрес 31-летней падчерицы и потребовал, чтобы она покинула дом. Возникла словесная перепалка, в ходе которой мужчина достал пневматический пистолет и стал угрожать женщине убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.