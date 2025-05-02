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Житель Кузнецка угрожал падчерице убийством, возбуждено уголовное дело

13:32 | 02.05.2025 | Криминал

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Пенза, 2 мая 2025. PenzaNews. 63-летний житель Кузнецка Пензенской области угрожал 31-летней падчерице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Житель Кузнецка угрожал падчерице убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В дежурную часть ОМВД России по городу Кузнецку поступило сообщение об угрозе убийством. Прибывшие на место участковые уполномоченные полиции установили, что накануне между 63-летним мужчиной и его падчерицей произошел конфликт. [...] Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нелестно высказался в адрес 31-летней падчерицы и потребовал, чтобы она покинула дом. Возникла словесная перепалка, в ходе которой мужчина достал пневматический пистолет и стал угрожать женщине убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


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