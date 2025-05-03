Лжеброкер выманил более 1,2 млн. рублей у жительницы Пензы Криминал

Пенза, 3 мая 2025. PenzaNews. 39-летняя жительница Пензы лишилась более 1,2 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, выдавшегося себя за брокера.

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«Специалист убедил женщину, что для открытия брокерского счета и ведения торгов необходимо установить приложение и вложить денежные средства путем их зачисления на различные банковские счета. Пензячка не догадывалась, что общается со злоумышленником. Поверив обещаниям мнимого специалиста, заявительница перечислила в общей сумме более 1,2 млн. рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — сказано в тексте.