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Лжеброкер выманил более 1,2 млн. рублей у жительницы Пензы

10:01 | 03.05.2025 | Криминал

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Пенза, 3 мая 2025. PenzaNews. 39-летняя жительница Пензы лишилась более 1,2 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, выдавшегося себя за брокера.

Лжеброкер выманил более 1,2 млн. рублей у жительницы Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Специалист убедил женщину, что для открытия брокерского счета и ведения торгов необходимо установить приложение и вложить денежные средства путем их зачисления на различные банковские счета. Пензячка не догадывалась, что общается со злоумышленником. Поверив обещаниям мнимого специалиста, заявительница перечислила в общей сумме более 1,2 млн. рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — сказано в тексте.


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