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В Пензе из магазина украли одежду почти на 16 тыс. рублей

11:45 | 03.05.2025 | Криминал

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Пенза, 3 мая 2025. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту кражи из магазина одежды на сумму около 16 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе из магазина украли одежду почти на 16 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев произошедшего. По подозрению в совершении преступления участковыми уполномоченными полиции были установлены две женщины 1993 и 1982 годов рождения, которые ранее привлекались к уголовной ответственности», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемые дали признательные показания.

«Они рассказали, что пришли в магазин одежды с преступным умыслом. Сорвав антикражные датчики с вещей в примерочной, они спрятали их в сумку и прошли мимо кассы. Незаконно приобретенное имущество они планировали использовать самостоятельно», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что похищенное изъято, злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.


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