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Житель Пензы обвиняется в публичном оправдании терроризма

10:05 | 05.05.2025 | Криминал

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Пенза, 5 мая 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1985 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Житель Пензы обвиняется в публичном оправдании терроризма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленник посредством иностранного интернет-мессенджера Telegram размещал в свободном доступе высказывания с целью оправдания идеологии и деятельности запрещенной в Российской Федерации проукраинской террористической организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности обвиняемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.


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