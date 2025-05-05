Житель Пензы обвиняется в публичном оправдании терроризма Криминал

Пенза, 5 мая 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1985 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«Установлено, что злоумышленник посредством иностранного интернет-мессенджера Telegram размещал в свободном доступе высказывания с целью оправдания идеологии и деятельности запрещенной в Российской Федерации проукраинской террористической организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности обвиняемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.