До шести лет лишения свободы грозит жителю Камешкирского района, который снял более 120 тыс. рублей с чужой банковской карты Криминал

Пенза, 5 мая 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Камешкирского района Пензенской области, который снял с чужой банковской карты более 120 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратилась 83-летняя пенсионерка и сообщила, что с марта по апрель 2025 года неизвестное лицо похитило ее банковскую карту, с которой впоследствии были сняты деньги.

«В результате проведенных мероприятий было установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался односельчанин потерпевшей. [...] Мужчина пришел в дом к заявительнице и увидел на холодильнике банковскую карту. В этот момент у него возник умысел похитить ее. По его словам, ранее он ухаживал за потерпевшей и знал ПИН-код от ее банковской карты, так как по просьбе заявительницы покупал для нее продукты и расплачивался картой», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».