В Кузнецком районе мужчина угнал автомобиль бывшей девушки и спрятал его в кустах Криминал

Пенза, 5 мая 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит 35-летнему жителю Пензенской области, который угнал автомобиль бывшей девушки и спрятал его в кустах.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением об угоне обратилась владелица транспортного средства и пояснила, что автомобиль находился в гараже.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Пензенской области. [...] Задержанный пояснил, что в тот день он распивал спиртные напитки и, вспомнив о своей бывшей девушке, решил ей позвонить. Однако потерпевшая, ответив на звонок, попросила больше не беспокоить ее. Разозлившись, мужчина отправился к ее дому. Не добившись ответа, стуча в двери и окна, он заметил открытый гараж, где стоял автомобиль потерпевшей с ключами в замке зажигания. Решив проучить бывшую возлюбленную, он угнал машину и спрятал ее недалеко от дома в кустах», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».