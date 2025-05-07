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В отношении жителя Сердобска, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело

13:18 | 07.05.2025 | Криминал

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Пенза, 7 мая 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Сердобска Пензенской области 1992 года рождения, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение.

В отношении жителя Сердобска, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Данный гражданин был остановлен сотрудниками ДПС в городе Сердобске. Молодой человек предъявил водительское удостоверение на свое имя. При более тщательном изучении документа сотрудники Госавтоинспекции установили, что удостоверение имеет признаки подделки. Это подтвердило и заключение эксперта. По словам молодого человека, он приехал в автошколу города Сердобска, чтобы узнать об обучении в ней для получения водительского удостоверения. [...] Возле здания автошколы к нему подошел ранее неизвестный ему мужчина и предложил получить водительское удостоверение без прохождения учебы. [...] Вернувшись домой, он решил приобрести водительское удостоверение за 35 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.


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