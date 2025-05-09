Пензенец поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился 600 тыс. рублей Криминал

Пенза, 9 мая 2025. PenzaNews. 28-летний житель Пензы после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что злоумышленники пытаются похитить его денежные средства, лишился 600 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «предотвращения незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнику перечислить сбережения на «безопасный счет» и продиктовал номер банковской карты, чтобы мужчина привязал ее к мобильному приложению.

В пресс-релизе указано, что потерпевший, будучи введенным в заблуждение, сначала перевел 300 тыс. рублей своих накоплений, а затем занял такую же сумму у знакомого и перечислил деньги несколькими переводами.

В сообщении добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».