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Пензенец поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился 600 тыс. рублей

11:38 | 09.05.2025 | Криминал

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Пенза, 9 мая 2025. PenzaNews. 28-летний житель Пензы после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что злоумышленники пытаются похитить его денежные средства, лишился 600 тыс. рублей.

Пензенец поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился 600 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «предотвращения незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнику перечислить сбережения на «безопасный счет» и продиктовал номер банковской карты, чтобы мужчина привязал ее к мобильному приложению.

В пресс-релизе указано, что потерпевший, будучи введенным в заблуждение, сначала перевел 300 тыс. рублей своих накоплений, а затем занял такую же сумму у знакомого и перечислил деньги несколькими переводами.

В сообщении добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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