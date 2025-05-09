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До двух лет лишения свободы грозит жителю Кузнецка, который оставил себе найденный кошелек с деньгами

13:17 | 09.05.2025 | Криминал

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Пенза, 9 мая 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Кузнецка Пензенской области 1967 года рождения, который нашел кошелек с деньгами и оставил его себе.

До двух лет лишения свободы грозит жителю Кузнецка, который оставил себе найденный кошелек с деньгами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился 35-летний мужчина и сообщил, что потерял свой кошелек, когда ходил покупать продукты.

«В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался кузнечанин 1967 года рождения. Для выяснения всех обстоятельств случившегося мужчина был доставлен в отдел полиции. Подозреваемый вину свою признал. По его словам, он увидел чужой кошелек, в тот момент у него и возник умысел совершить кражу. Похищенные денежные средства в сумме 41 тыс. 110 рублей мужчина не успел потратить», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».


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