14:29:18 Суббота, 10 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Заречного украл арендованный электросамокат, чтобы купить спиртное

13:27 | 10.05.2025 | Криминал

Печать

Заречный, 10 мая 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали 67-летнего жителя Заречного Пензенской области, который похитил арендованный электросамокат, чтобы приобрести спиртное.

Житель Заречного украл арендованный электросамокат, чтобы купить спиртное. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, с заявлением о краже обратился представитель организации, занимающейся арендой средств индивидуальной мобильности.

«Заявитель рассказал, что на транспорте установлен GPS-трекер, но его местонахождение постоянно меняется. Сумма ущерба составила 19 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что при проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого.

«В беседе с оперативниками задержанный пояснил, что похитил арендованный электросамокат, чтобы его продать и купить спиртные напитки. Похищенное имущество злоумышленник сдал в пункт приема металла за 260 рублей», — говорится в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.


Читайте также
В Кузнецке установлен закладной камень на месте будущего мемориала в честь участников СВО До двух лет лишения свободы грозит жителю Кузнецка, который оставил себе найденный кошелек с деньгами
Пензенец поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился 600 тыс. рублей В Пензенской области создан совет при губернаторе по развитию информационного общества
Житель Пачелмы осужден за мошенничество при получении субсидии на развитие бизнеса В Пензе женщина похитила телевизор и микроволновую печь из арендуемой квартиры
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама