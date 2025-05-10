Житель Заречного украл арендованный электросамокат, чтобы купить спиртное Криминал

Заречный, 10 мая 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали 67-летнего жителя Заречного Пензенской области, который похитил арендованный электросамокат, чтобы приобрести спиртное.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, с заявлением о краже обратился представитель организации, занимающейся арендой средств индивидуальной мобильности.

«Заявитель рассказал, что на транспорте установлен GPS-трекер, но его местонахождение постоянно меняется. Сумма ущерба составила 19 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что при проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого.

«В беседе с оперативниками задержанный пояснил, что похитил арендованный электросамокат, чтобы его продать и купить спиртные напитки. Похищенное имущество злоумышленник сдал в пункт приема металла за 260 рублей», — говорится в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.