Жительница Пензы перевела мошенникам 450 тыс. рублей Криминал

Пенза, 11 мая 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1962 года рождения лишилась 450 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, сначала потерпевшей позвонила злоумышленница, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка и предупредила о якобы предпринимаемой некими лицами попытке снять деньги с карты собеседницы.

«Затем женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником ФСБ. Незнакомец пояснил, чтобы предотвратить незаконные действия, ей необходимо перечислить свои средства на «безопасный счет». [...] Женщина отправилась в торговый центр, где через банкомат перечислила денежные средства в сумме 450 тыс. рублей на несколько абонентских номеров, которые ей указали злоумышленники», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.