В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, организовавшего кустарную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов Криминал

Пенза, 12 мая 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность жителя Пензы 1967 года рождения, который организовал кустарную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов.

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«Установлено, что злоумышленник организовал [...] кустарную мастерскую по изготовлению и переделке огнестрельного оружия и боеприпасов. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято: нарезное огнестрельное оружие, изготовленное на базе сигнального пистолета, нарезной ствол к пистолету Макарова, 18 снаряженных патронов калибра 9x18 мм, комплект оболочных пуль и гильз к пистолету Макарова в количестве 100 штук, 58 снаряженных светошумовых патронов», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что в отношении мужчины следственным отделом УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».

В пресс-релизе указано также, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.