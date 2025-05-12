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В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, организовавшего кустарную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов

11:07 | 12.05.2025 | Криминал

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Пенза, 12 мая 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность жителя Пензы 1967 года рождения, который организовал кустарную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов.

В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, организовавшего кустарную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленник организовал [...] кустарную мастерскую по изготовлению и переделке огнестрельного оружия и боеприпасов. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято: нарезное огнестрельное оружие, изготовленное на базе сигнального пистолета, нарезной ствол к пистолету Макарова, 18 снаряженных патронов калибра 9x18 мм, комплект оболочных пуль и гильз к пистолету Макарова в количестве 100 штук, 58 снаряженных светошумовых патронов», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что в отношении мужчины следственным отделом УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».

В пресс-релизе указано также, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.


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