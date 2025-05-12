Жительница Пензы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при получении выплат Криминал

Пенза, 12 мая 2025. PenzaNews. 27-летняя жительница Пензы предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

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«По версии следствия, в сентябре 2017 года злоумышленница, имея корыстный умысел, [...] через знакомую обратилась в органы ЗАГС города Перми, где получила свидетельство о рождении второго ребенка — сына, которого фактически не рожала. Она подготовила необходимый пакет документов, обратилась с ним в управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Городище и получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453 тыс. 26 рублей в связи с рождением второго ребенка», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что через юридическую фирму женщина оформила договор процентного займа в размере более 400 тыс. рублей на приобретение части жилого дома и части земельного участка в одном из сел Камешкирского района и обратилась в региональное отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала.

«Также злоумышленница в июне 2018 года подготовила необходимый пакет документов и обратилась с ним [...] для получения различного вида социальных выплат и ежемесячных пособий, предоставляемых в связи с рождением ребенка и осуществлением ухода за ним. Денежные средства, поступившие на ее расчетные счета, она потратила по своему усмотрению. В общей сложности в результате мошеннических действий ею были похищены денежные средства в сумме более 900 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что женщина вину признала, уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Пензы.