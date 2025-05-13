Пензенец угнал автомобиль знакомого, чтобы покататься Криминал

Пенза, 13 мая 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит 29-летнему жителю Пензы, который угнал автомобиль знакомого, чтобы покататься.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился владелец транспортного средства – 35-летний мужчина и заявил, что его автомобиль угнали.

«Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был задержан 29-летний местный житель. Подозреваемый вину [...] признал и в содеянном раскаялся. По его словам, он шел по улице и увидел знакомого, который сидел в салоне своего автомобиля. Молодой человек подсел к нему на заднее сидение. Через некоторое время хозяин транспортного средства ушел в магазин за алкоголем. В этот момент подозреваемый решил покататься на автомобиле по району. Он пересел на водительское место, запустил двигатель и поехал. Немного покатавшись, злоумышленник припарковал автомобиль и ушел домой», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.