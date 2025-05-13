20:44:10 Вторник, 13 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенец угнал автомобиль знакомого, чтобы покататься

12:51 | 13.05.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 13 мая 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит 29-летнему жителю Пензы, который угнал автомобиль знакомого, чтобы покататься.

Пензенец угнал автомобиль знакомого, чтобы покататься. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился владелец транспортного средства – 35-летний мужчина и заявил, что его автомобиль угнали.

«Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был задержан 29-летний местный житель. Подозреваемый вину [...] признал и в содеянном раскаялся. По его словам, он шел по улице и увидел знакомого, который сидел в салоне своего автомобиля. Молодой человек подсел к нему на заднее сидение. Через некоторое время хозяин транспортного средства ушел в магазин за алкоголем. В этот момент подозреваемый решил покататься на автомобиле по району. Он пересел на водительское место, запустил двигатель и поехал. Немного покатавшись, злоумышленник припарковал автомобиль и ушел домой», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.


Читайте также
В Пензенском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке автозапчастей
Под Пензой из Суры извлекли тело мужчины Жительница Пензы лишилась более 480 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
Уголовное дело возбуждено против двоих жителей Городищенского района, которые ловили рыбу с помощью сети Полицейские задержали жителя Заречного, похитившего букет цветов в торговом центре
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама