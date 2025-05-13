В Пензенской области осужденный обвиняется в публичном оправдании терроризма Криминал

Пенза, 13 мая 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с представителями регионального УФСИН выявили и пресекли противоправную деятельность мужчины 1989 года рождения, который, отбывая наказание в колонии, осуществлял высказывания с целью оправдания идеологии и деятельности запрещенных на территории РФ международных террористических организаций.

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«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что осужденный, отбывая наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Пензенской области, осуществлял высказывания с целью оправдания идеологии и деятельности запрещенных на территории Российской Федерации международных террористических организаций», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что в отношении злоумышленника следственным отделом УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

В пресс-релизе указано также, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности обвиняемого и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.