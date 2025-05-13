Жительница Колышлейского района получила 6 месяцев исправительных работ за покушение на дачу взятки сотруднику полиции Криминал

Пенза, 13 мая 2025. PenzaNews. Наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства назначено 51-летней жительнице Колышлейского района Пензенской области, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

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«По делу установлено, что 14 февраля 2025 года в вечернее время в жилом доме в селе Хопер Колышлейского района между мужем обвиняемой и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого последний получил удар ножом в живот. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа МО МВД России «Колышлейский». Женщина, понимая, что ее супруг может быть задержан и впоследствии привлечен к уголовной ответственности, решила дать взятку полицейскому. Она положила 5 тыс. рублей в карман куртки оперуполномоченного, входящего в состав следственно-оперативной группы. Однако сотрудник полиции от взятки отказался, разъяснил женщине уголовно-правовые последствия ее поступка», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что позже, находясь в служебном автомобиле по дороге в отдел полиции, женщина повторно предложила оперуполномоченному взятку в размере 5 тыс. рублей и положила деньги на подлокотник между передними сиденьями, сотрудник полиции сообщил об этом факте в дежурную часть.

«Вину подсудимая признала. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.