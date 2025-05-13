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Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено жителю Городищенского района, который в ходе конфликта в баре бросил стул и попал им в голову женщины

18:17 | 13.05.2025 | Криминал

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Пенза, 13 мая 2025. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», предъявлено 44-летнему жителю Городищенского района Пензенской области, который в ходе конфликта в одном из баров Пензы бросил стул и попал им в голову женщины.

Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено жителю Городищенского района, который в ходе конфликта в баре бросил стул и попал им в голову женщины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, ночью 22 апреля 2025 года в одном из баров на улице Ульяновской в городе Пензе обвиняемый распивал спиртное. Через некоторое время между ним и другим посетителем бара возник конфликт, в ходе которого фигурант бросил стул в сторону танцпола, в результате чего попал в голову находившейся там 43-летней женщины. Потерпевшая упала, ударившись головой о пол. В начале мая женщина скончалась в больнице от полученной травмы головы. Жителю Городищенского района предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в тексте.


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