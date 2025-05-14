В Пензенском районе иностранный гражданин обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции Криминал

Пенза, 14 мая 2025. PenzaNews. 45-летний гражданин иностранного государства обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции в Пензенском районе.

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«По данным следствия, 5 мая 2025 года обвиняемый, узнав, что двое его знакомых были задержаны сотрудниками полиции за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», пришел в отдел МВД России по Пензенскому району. Находясь в служебном кабинете, обвиняемый попытался передать заместителю начальника полиции взятку в размере 11 тыс. рублей за непривлечение знакомых к административной ответственности. Полицейский от незаконного вознаграждения отказался», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, денежные средства изъяты в ходе осмотра места происшествия.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сказано в тексте.