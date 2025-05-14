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Уголовное дело возбуждено против жительницы Бековского района, которая повторно попалась на пьяной езде

14:24 | 14.05.2025 | Криминал

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Пенза, 14 мая 2025. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Бековского района Пензенской области 1979 года рождения, которая повторно попалась на пьяной езде.

Уголовное дело возбуждено против жительницы Бековского района, которая повторно попалась на пьяной езде. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль под управлением жительницы Бековского района. [...] У нее имелись явные внешние признаки алкогольного опьянения, выраженные в характерном запахе. Сотрудники полиции отстранили женщину от управления автомобилем и предложили ей пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, [...] она отказалась», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Из него следует, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение и была лишена прав, при этом водительское удостоверение в Госавтоинспекцию она не сдала, назначенный штраф в размере 30 тыс. рублей не оплатила.

«Сотрудники полиции изъяли у нее водительское удостоверение. [...] Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сказано в тексте.


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