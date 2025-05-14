Уголовное дело возбуждено против жительницы Бековского района, которая повторно попалась на пьяной езде Криминал

Пенза, 14 мая 2025. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Бековского района Пензенской области 1979 года рождения, которая повторно попалась на пьяной езде.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль под управлением жительницы Бековского района. [...] У нее имелись явные внешние признаки алкогольного опьянения, выраженные в характерном запахе. Сотрудники полиции отстранили женщину от управления автомобилем и предложили ей пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, [...] она отказалась», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Из него следует, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение и была лишена прав, при этом водительское удостоверение в Госавтоинспекцию она не сдала, назначенный штраф в размере 30 тыс. рублей не оплатила.

«Сотрудники полиции изъяли у нее водительское удостоверение. [...] Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сказано в тексте.